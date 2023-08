Pistocchi: “Cose urgenti: tempo effettivo e falli di mano. Altro campionato irregolare se…”

Alla seconda giornata di campionato piovono già le prime polemiche relative all'interpretazione di alcuni episodi da moviola. Ne ha parlato anche Maurizio Pistocchi, indicando due punti critici del regolamento: "Due cose urgenti: 1. Piuttosto che vedere partite che si concludono dopo 103’ come Verona-Roma molto meglio istituire il tempo effettivo: almeno finirebbero le ridicole sceneggiate e le inutili proteste".

Falli di mano

"Dopo 2 giornate, è chiaro a tutti gli uomini di buona volontà che con il fallo di mano gli arbitri hanno a disposizione una pistola carica che può esplodere colpi mortali. Occorre da subito chiarire una volta per tutte le dinamiche che rendono punibile o non punibile questa tipologia di Intervento. In caso contrario avremo un altro campionato irregolare", ha sottolineato il giornalista sportivo Pistocchi.