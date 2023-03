Pizzi: “Inter, Onana via? Sarebbe un grande affare. Bastoni diventi bandiera”

L'ex calciatore ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di TMW Radio di vari temi d'attualità in casa nerazzurra

Daniele Vitiello

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’ex calciatore Fausto Pizzi.

Che idea ti sei fatto di Onana, ora oggetto del desiderio del Chelsea per l’anno prossimo?

“Sicuramente sarebbe un grande affare per l’Inter. Porterebbe una plusvalenza di grosso valore da poter mettere a bilancio. Onana a zero era un giocatore con esperienza internazionale, anche se con la squalifica si poteva temere avesse perso dello smalto. Poi ha conquistato il posto meritatamente togliendolo ad Handanovic. Quella cessione potrebbe finanziare il mercato acquisti per l’estate”.

Se dovesse andare via, su chi potrebbe puntare l’Inter?

“Non so. Vicario mi sembra un grandissimo prospetto. È un portiere che sta facendo alla grande, così come Falcone del Lecce. Ci sono molti portieri italiani che si stanno mettendo in evidenza”.

Punteresti a provare ad arrivare in fondo alla Champions o ad arrivare nelle prime quattro?

“In questo momento non credo che l’Inter possa scegliere. C’è il dovere di provare a prendersi tutto quel che si può prendere. La zona Champions non può essere mancata, infatti sarebbe un danno economico tragico. Vedo un’Inter con delle possibilità di poter arrivare in finale di Champions League. Ha l’attitudine della grande partita. Ha ora una gran semifinale di Coppa Italia contro la Juve e la Semifinale sarebbe la porta d’accesso a una Finale contro una tra Cremonese e Fiorentina”.

Bastoni-Barella-Dimarco: un nucleo nerazzurro da preservare?

“Bisogna muoversi in tempo per evitare di fare la fine di Skriniar o - nel caso del Milan - di Calhanoglu e Donnarumma. Bisognerebbe fare di Bastoni una bandiera della squadra. Spero che questa storia possa durare fino a fine carriera”.

Lukaku tornerà al Chelsea o ci potrebbe essere un riavvicinamento che faccia rinnovare il prestito?

“Vediamola dal punto di vista strategico. L’Inter ora ha necessità di abbassare il prezzo di Lukaku e per questo Marotta - probabilmente - ha detto che lo rispedirà al mittente. In nazionale col Belgio sembra aver raggiunto un buon livello. Per la stazza che ha, aveva necessità di trovare una buona condizione. Chissà… potrebbe essere l’arma a sorpresa per il finale di stagione”.