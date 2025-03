Il commento dell'ex dirigente UEFA dopo l'assoluzione in appello in merito all'accusa di frode

«La persecuzione da parte della Fifa e di alcuni procuratori svizzeri negli ultimi 10 anni è finalmente completamente finita. La storia è molto semplice: hanno voluto impedirmi di diventare presidente della Fifa. Non è una questione di soldi, ma lo so da 10 anni». Queste le parole di reazione dell'ex presidente Uefa, Michel Platini , ai microfoni di BfmTv.

Sono arrivate dopo la sentenza di assoluzione anche da parte della Camera d'appello straordinaria del tribunale penale svizzero, in merito all'accusa di frode in relazione ai 2 milioni di franchi svizzeri ricevuti per una consulenza per la Fifa svolta fra il 1998 e il 2002. L'accusa chiedeva una condanna a 20 mesi di carcere con la condizionale sia per Platini che per l'ex presidente della Fifa, Joseph Blatter, anche lui assolto.