Walter Sabatini, nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha commentato il sorteggio dei playoff per il Mondiale, invitando l'Italia a non prendere sotto gamba gli avversari: "Dobbiamo evitare di dire che ci è andata bene nel sorteggio: i nordirlandesi sono un popolo di grande temperamento. E noi con il temperamento non abbiamo il saldo in attivo. Le partite di calcio, soprattutto quelle delle nazionali, possono dare risultati imprevedibili. Non celebrerei il sorteggio, il calcio italiano ad ora deve stare zitto.
ultimora
Sabatini: “Irlanda del Nord? Italia, non celebrerei il sorteggio. Gattuso chieda…”
Gattuso chieda ai suoi colleghi di poter stare a contatto coi suoi giocatori, di poter seguire il loro lavoro settimanale. Deve spostarsi chiaramente lui in prima persona, avere un contatto quotidiano con gli allenatori e scambiarsi informazioni. Sembra un paradosso, ma deve diventare il secondo allenatore dei suoi nazionali, deve seguirli giorno per giorno. Servirebbe, se possibile, un circuito chiuso per fargli vedere gli allenamenti. Devono mettere in piedi qualche sistema fantasioso, perchè dalle situazioni complesse si esce con la fantasia. Il campionato è il luogo che deve rimettere in sesto i calciatori azzurri nel fisico e nella testa. Ci devono arrivare in condizione ottimale, altrimenti è dura.
Fatemi chiudere con un pensiero sull'Irlanda del Nord. Da ragazzino vedevo giocare Best e capivo che non volevo fare altro che giocare a calcio da grande. È lo stesso sentimento che mi suscitava Gianni Rivera".
© RIPRODUZIONE RISERVATA