Walter Sabatini, nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha commentato il sorteggio dei playoff per il Mondiale, invitando l'Italia a non prendere sotto gamba gli avversari: "Dobbiamo evitare di dire che ci è andata bene nel sorteggio: i nordirlandesi sono un popolo di grande temperamento. E noi con il temperamento non abbiamo il saldo in attivo. Le partite di calcio, soprattutto quelle delle nazionali, possono dare risultati imprevedibili. Non celebrerei il sorteggio, il calcio italiano ad ora deve stare zitto.