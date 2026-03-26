La prima è andata: l'Italia di Rino Gattuso, dopo un primo tempo pessimo, si stappa nel secondo, vince 2-0 contro l'Irlanda del Nord

La prima è andata: l'Italia di Rino Gattuso, dopo un primo tempo pessimo, si stappa nel secondo, vince 2-0 contro l'Irlanda del Nord e si qualifica per la finale dei playoff per il Mondiale. A segno a Bergamo Tonali e Kean.