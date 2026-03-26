La prima è andata: l'Italia di Rino Gattuso, dopo un primo tempo pessimo, si stappa nel secondo, vince 2-0 contro l'Irlanda del Nord e si qualifica per la finale dei playoff per il Mondiale. A segno a Bergamo Tonali e Kean.
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fcinter1908 ultimora Playoff Mondiale, l’Italia va in finale: Tonali e Kean stendono l’Irlanda del Nord
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Playoff Mondiale, l’Italia va in finale: Tonali e Kean stendono l’Irlanda del Nord
La prima è andata: l'Italia di Rino Gattuso, dopo un primo tempo pessimo, si stappa nel secondo, vince 2-0 contro l'Irlanda del Nord
Quattro i giocatori dell'Inter in campo stasera: 90 minuti per Barella e Dimarco, 63' per Bastoni e 33' per Pio Esposito.
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