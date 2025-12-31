Il 2025 è stato l'anno degli addi al calcio giocato di alcuni giocatori belgi: Toby Alderweireld , Jan Vertonghen , Sven Kums e Zinho Vanheusden . Nello speciale di fine anno del podcast di HLN ,il giornalista Niels Poissonnier ha scelto l'addio al calcio di Vanheusden come momento clou del 2025.

"Vanheusden non ha avuto la possibilità di giocare una partita d'addio. Non ho mai parlato personalmente con Zinho, ma mi si è spezzato il cuore quando ho letto la notizia del suo ritiro. 26 anni, quattro interventi al ginocchio, molti altri infortuni... Abbiamo detto troppo spesso che sarebbe stato il nuovo Kompany. Poteva diventare il leader della difesa della nazionale belga".