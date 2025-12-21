Alla vigilia della finale di Supercoppa dove si affronteranno Napoli e Bologna, Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. "Dopo la sconfitta di Bologna ci siamo guardati in faccia e abbiamo cercato di capire quale fosse il problema. Fortunatamente l'abbiamo trovato e abbiamo messo insieme cinque vittorie consecutive che per noi erano fondamentali, poi purtroppo due sconfitte. Abbiamo raggiunto questa finale meritatissima".