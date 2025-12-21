Alla vigilia della finale di Supercoppa dove si affronteranno Napoli e Bologna, Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. "Dopo la sconfitta di Bologna ci siamo guardati in faccia e abbiamo cercato di capire quale fosse il problema. Fortunatamente l'abbiamo trovato e abbiamo messo insieme cinque vittorie consecutive che per noi erano fondamentali, poi purtroppo due sconfitte. Abbiamo raggiunto questa finale meritatissima".
"Quando ci sono dei problemi ci sono tante cose messe insieme, ma i gruppi forti ne escono alla grande, noi fortunatamente abbiamo grandi giocatori e grandi uomini, ne siamo usciti bene. Il Bologna è una squadra forte, allenata da un grandissimo allenatore. Io ho avuto anche la fortuna di giocarci insieme, conosco bene Italiano. Ci vorrà grandissima intensità, il Bologna è una squadra che gioca a tutto campo ed entrambe le squadre si affronteranno a viso aperto. Che vinca il migliore. I rigori puoi allenarli, ma quando ti trovi in finale poi la porta si fa più piccola. Ci vogliono sia il piede sia grande freddezza".
