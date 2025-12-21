“La vittoria e le cose positive che ti porta ti portano energia, fiducia ed entusiasmo. Ci giochiamo un trofeo e penso che questo sia una spinta molto importante per chi giochi questa finale. A livello di energia abbiamo recuperato a livello di rosa. Come dico sempre ai ragazzi, ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto. E così sarà sempre anche in futuro, quando si smetterà di fare il calciatore, si ricorderà non solo le squadre ma dove si è vinto. Il Bologna può avere più fame di noi? Se dovesse accadere, sarebbe un limite nostro. Il Bologna può essere superiore in campo ma non a livello di cattiveria. Quella la dovremmo almeno pareggiare”.

"Noi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Noi arriviamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. E questo spesso viene scordato e non valorizzato abbastanza. Lo avevo già detto che sarebbe stata un’annata complessa visto che abbiamo immesso nove nuovi giocatori, non è che li trapianti e basta. Io sapevo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci il primo trofeo e siamo in finale. Abbiamo la possibilità, come il Bologna, di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità e tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. Quado stanno fuori 3-4 mesi è inevitabile che ci sia un’incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere. Perchè deve essere o rosso o blu. Non sbagliamo colori...".