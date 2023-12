Polonara e il tumore al testicolo: “Sapevo quello che aveva passato Acerbi”

“Mi ha preso il panico, non avevo assunto alcun medicinale proibito, né creme o pomate sospette. Cosa poteva essere, mi sono chiesto? Così ho fatto la prima cosa in cui tutti cadono: una ricerca sul web relativa al valore anomalo riscontrato in quegli esami, l’HCG. Una sigla a me sconosciuta. Poi quando ho guardato vari siti, si parlava di quel valore in relazione a donne in gravidanza e mi sono detto: beh, quello non è certo il mio caso”.