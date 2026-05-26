Polonia, niente Mondiali: convocato per le amichevoli anche Zielinski

Il ct Jan Uban ha diramato la lista dei convocati per le gare contro Ucraina e Nigeria e c'è anche il centrocampista nerazzurro

Il ct della Nazionale polacca, Jan Urban, ha annunciato l'elenco dei giocatori convocati per il prossimo raduno e per le prossime due amichevoli contro l'Ucraina (31.05 a Breslavia) e la Nigeria (03.06 a Varsavia). Tra i giocatori convocati c'è anche il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, oltre all'ex nerazzurro, oggi all'Atalanta, Zalewski.

La Polonia non si è qualificata ai Mondiali dopo i playoff, come è successo all'Italia. Tanti i giovani convocati da parte del ct e le sue decisioni stanno suscitando polemica nel Paese: "Le sue mosse si spiegano con la logica di una ricostruzione a lungo termine: si osservano, si seleziona e si stanno costruendo le basi per il futuro. Tuttavia, la nazionale non è un'accademia di sviluppo talenti. È una squadra da cui, in qualsiasi momento, ci si aspetta che vinca e che si esibisca al massimo livello possibile", scrivono alcuni siti polacchi.