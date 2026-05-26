Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Pastore: “Dimarco col sinistro fa ciò che vuole, perfetto nel puzzle Inter. Ci penserei bene a…”
Durante il podcast Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato di Dimarco e del suo ruolo nell'Inter di Chivu
"Dimarco MVP? Se avessimo 5-6 attaccanti a 15 gol almeno forse avremmo fatto altre scelte. E anche una serie A in cui la povertà tattica e tecnica del campionato rende molto più fatali che calci piazzati dall'interno di questa Serie A non particolarmente scintillante, con una media gol bassissima e con tantissimi 0-0, i calci piazzati che hanno sbloccato tante volte le partite, ieri il Milan perde per due calci piazzati, addirittura la Roma fa gol su calcio piazzato, fa sì che giocatori come Dimarco limitati a livello sia fisico che tattico, perché questo è, bisogna dirlo, abbiano tecnicamente un qualcosa in più, tanto in più, perché insomma Dimarco di sinistro fa davvero quello che vuole da parecchi anni.
Nei tanti giocatori che l'Inter ha messo in mostra in questi anni, nessuno apparentemente ha mai dall'estero messo gli occhi su Dimarco, perché è un giocatore difficile da collocare. Con La difesa a 4 fatica, nella fase difensiva fatica molto, ce lo ricordiamo in Bosnia, spostato, uscito dalla comfort zone dell'Inter, è un giocatore che è stato in grande difficoltà per tutta la partita. E quindi può giocare in quel modo, in quel tipo di Inter, eccetera, ma in quel puzzle è perfetto. E quindi subentrano poi i famosi discorsi che facciamo ogni estate, ma l'Inter deve cambiare modulo, ma l'Inter deve passare a 4. Beh, se ha a cuore nel rendimento di questo Di Marco, probabilmente no".
© RIPRODUZIONE RISERVATA