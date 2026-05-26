"Dimarco MVP? Se avessimo 5-6 attaccanti a 15 gol almeno forse avremmo fatto altre scelte. E anche una serie A in cui la povertà tattica e tecnica del campionato rende molto più fatali che calci piazzati dall'interno di questa Serie A non particolarmente scintillante, con una media gol bassissima e con tantissimi 0-0, i calci piazzati che hanno sbloccato tante volte le partite, ieri il Milan perde per due calci piazzati, addirittura la Roma fa gol su calcio piazzato, fa sì che giocatori come Dimarco limitati a livello sia fisico che tattico, perché questo è, bisogna dirlo, abbiano tecnicamente un qualcosa in più, tanto in più, perché insomma Dimarco di sinistro fa davvero quello che vuole da parecchi anni.