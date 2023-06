Polverosi: “Frattesi ricorda gli ‘8’ come Tardelli. Se andasse all’Inter…”

"Negli ultimi due campionati di Serie A il centrocampista romano ha segnato 11 gol in 72 partite nel Sassuolo, tanto per restare ai giovani top si può ricordare che Tonali ne ha fatti 7 in 70 gare nel Milan e Barella 9 in 71 partite nell’Inter. La forza di Frattesi è l’irruzione, un senso del gol assai spiccato per un centrocampista come si è visto anche in Nazionale, durante la Nations League, ma rispetto a Tonali e Barella ha meno visione di gioco e un livello tecnico inferiore. Sono gli aspetti in cui deve migliorare: ha finito il campionato senza un assist, mentre i due milanesi ne hanno piazzati 7 a testa. Ha bisogno di lavorare anche sul piano difensivo, nonostante i progressi in questo biennio sotto la guida di Dionisi. «Ci mette molta dedizione, ha corsa, intensità, spesso arriva a rubar palla e non è una cosa da poco per un centrocampista», ha detto di recente il suo allenatore. In ogni caso è pronto per il salto e anche questo lo ha dimostrato, anzi, confermato, nei giorni scorsi quando Mancini lo ha impiegato da titolare in azzurro. Lo seguono Inter e Roma, ma farebbe comodo anche al Milan per sostituire Tonali, così da creare, in certe occasioni, un centrocampo di ex empolesi con Bennacer e Krunic"