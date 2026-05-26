Polverosi: “I giovani non giocano? Quelli bravi sì. Esposito all’Inter…”

Esposito ha fatto la riserva per modo di dire nell’Inter campione d’Italia che in attacco ha Lautaro e Thuram, ha messo insieme 35 presenze in campionato (7 gol) e 9 in Champions (1 gol); per Pisilli, diventato un vero riferimento nella Roma, dove gioca ovunque perché il suo calcio è ampio, guida, rifinisce, segna, corre, contrasta e dà equilibrio, sono 25 in A e 8 in Europa League con 4 gol totali; Palestra è stato determinante nella salvezza del Cagliari, per Pisacane era un titolare fisso. Tutt’e tre hanno già debuttato in Nazionale (Pio ha anche segnato in azzurro) ed è su questi ragazzi che possiamo investire le nostre speranze di rilancio".