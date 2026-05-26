Riccardo Trevisani, ospite di Sport Mediaset, ha parlato anche del tracollo della Juventus. I bianconeri sono finiti al sesto posto in classifica dopo i passi falsi delle ultime tre giornate, gettando all'aria una qualificazione che sembrava abbondantemente alla portata.

Queste le sue considerazioni: "Non ci sono esenti da colpe. ognuno ci ha messo tanto del suo. C'è una cosa che è rimasta tutto l'anno: la società. Gli allenatori continuano a cambiare, ma la Juventus continua a rimanere nella mediocrità. Sono cambiati tanti dirigenti, tanti allenatori. Il blocco squadra veleggia sui 70 punti e questo alla Juventus non si può tollerare. Ci vuole tempo, non si può avere tutto e subito.