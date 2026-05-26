FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Juventus? Continua a rimanere nella mediocrità. Il blocco squadra…”

ultimora

Trevisani: “Juventus? Continua a rimanere nella mediocrità. Il blocco squadra…”

Trevisani: “Juventus? Continua a rimanere nella mediocrità. Il blocco squadra…” - immagine 1
Le considerazioni del noto opinionista a proposito del club bianconero finito sesto in classifica quest'anno in Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Riccardo Trevisani, ospite di Sport Mediaset, ha parlato anche del tracollo della Juventus. I bianconeri sono finiti al sesto posto in classifica dopo i passi falsi delle ultime tre giornate, gettando all'aria una qualificazione che sembrava abbondantemente alla portata.

Trevisani: “Juventus? Continua a rimanere nella mediocrità. Il blocco squadra…”- immagine 2

Queste le sue considerazioni: "Non ci sono esenti da colpe. ognuno ci ha messo tanto del suo. C'è una cosa che è rimasta tutto l'anno: la società. Gli allenatori continuano a cambiare, ma la Juventus continua a rimanere nella mediocrità. Sono cambiati tanti dirigenti, tanti allenatori. Il blocco squadra veleggia sui 70 punti e questo alla Juventus non si può tollerare. Ci vuole tempo, non si può avere tutto e subito.

Leggi anche
Bucchioni: “Milan, fallimento totale. Quanto visto è inaccettabile. Una delle serate...
Altro premio per Alexandar Stankovic: è il “Talent of the Season” in Belgio

© RIPRODUZIONE RISERVATA