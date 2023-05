Ponciroli: “Ho letto cose assurde su Mourinho: la verità è che…”

La Roma di José Mourinho vince 1-0 col Bayer Leverkusen nella semifinale d’andata di Europa League. Così Fabrizio Ponciroli ha commentato il risultato a TMW Radio: “Molti hanno criticato Mourinho, ma in realtà sta facendo il massimo. Dybala lo ha a singhiozzo, Wijnaldum non lo ha praticamente mai avuto e invece sta facendo grandi cose.

La Roma ieri ha fatto un’impresa, in quelle condizioni e con tutte le pressioni del caso ha battuto un avversario che è molto quadrato, perché Xabi Alonso è un grande allenatore. Io ho letto cose assurde su Mourinho, Mourinho è un fenomeno e basta. Non mi interessa quello che dice, questo è un fenomeno perché gli allenatori del recente passato della Roma non hanno raggiunto questi risultati. Se fossi un tifoso della Roma sarei orgoglioso di questa squadra”.