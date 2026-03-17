Il presidente della Lega auspica il reintegro del Decreto Crescita. Intanto lunedì in Lega confronto tra Rocchi e i dirigenti dei club

Gianni Pampinella Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 10:16)

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro fra il calcio italiano e i vertici di Agenzia delle Entrate, Inps, la Commissione che vigila sui conti dei club e il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Come riporta il Corriere della Sera, il clima è stato positivo. "L’onorevole Leo ha spiegato l’importanza di perseguire un modello virtuoso di gestione del rischio fiscale, basato sulla trasparenza e sulla comunicazione anticipata all’Agenzia delle Entrate. Solo così si potranno ottenere linee di sviluppo volte a sostenere il sistema calcio".

"L’obiettivo dei club, come è noto, è ottenere sgravi fiscali per il potenziamento dei vivai e la costruzione degli stadi. Peraltro il presidente della Lega di A, Ezio Simonelli, ha ricordato, auspicandone il reintegro, i vantaggi che il Decreto Crescita aveva assicurato ai club italiani. Non era uno strumento per pagare di meno i calciatori ma per procurarsi, alle stesse cifre, giocatori di qualità superiore. «L’obiettivo è consolidare un modello sempre più solido e credibile, capace di coniugare la competitività sportiva con una gestione economico-finanziaria equilibrata» ha dichiarato Simonelli".

"Ieri i presidenti non sono tornati sulla delicata questione riguardante gli arbitri: lunedì prossimo arriverà in Lega il designatore dei fischietti, Gianluca Rocchi, per incontrare i dirigenti dei club. Secondo il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, il vertice è fuori tempo, dal momento che nel giorno del confronto mancheranno otto giornate alla fine del campionato. Troppo tardi per cambiare eventualmente le linee di indirizzo. Ecco perché aveva sottolineato anche la scorsa settimana la scarsa utilità del dibattito. Ma per Simonelli non ci sono dubbi: tutti gli altri club chiedono chiarezza e perciò lo scambio di vedute con Rocchi ci sarà".

(Corriere della Sera)