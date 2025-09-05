FC Inter 1908
Portiere 13enne picchiato, squalifica per lui e avversario: “Grave condotta violenta”

Squalifica per "la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport"
Alessandro De Felice
Squalifica per un anno al portiere del Volpiano Pianese, picchiato da un genitore di un ragazzino della squadra rivale, e per un giocatore del Carmagnola coinvolti nella rissa al termine della partita Under 14 del torneo di calcio Super Oscar.

È la decisione del giudice sportivo Roberta Lapa della Lega Nazionale Dilettanti.

La squalifica è stata decisa per "la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport".

