Squalifica per un anno al portiere del Volpiano Pianese, picchiato da un genitore di un ragazzino della squadra rivale, e per un giocatore del Carmagnola coinvolti nella rissa al termine della partita Under 14 del torneo di calcio Super Oscar.
Portiere 13enne picchiato, squalifica per lui e avversario: "Grave condotta violenta"
Portiere 13enne picchiato, squalifica per lui e avversario: “Grave condotta violenta”
Squalifica per "la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport"
È la decisione del giudice sportivo Roberta Lapa della Lega Nazionale Dilettanti.
La squalifica è stata decisa per "la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport".
