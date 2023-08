Portieri, asse Inter-Sampdoria: Audero a Milano, percorso inverso per Stankovic?

Nella giornata di ieri l'Inter ha risolto la questione portieri: nel giorno dell'annuncio dell'ingaggio di Yann Sommer , il club nerazzurro ha di fatto chiuso la trattativa per l'arrivo di Emil Audero, come raccontato da Fcinter1908 . L'estremo difensore classe '97 lascerà la Sampdoria e sbarcherà a Milano in prestito con diritto di riscatto.

Percorso inverso, invece, per Filip Stankovic: il giovane portiere classe 2002 andrà a fare esperienza in Serie B, dove indosserà la maglia blucerchiata. Così scrive Il Secolo XIX: "Giorno decisivo sul fronte Audero: la Lazio cede Maximiano all'Almeria ma l'Inter piazza l'affondo. I procuratori di Emil, Tinti e Montipò, ieri erano nella sede Inter per il rinnovo di Simone Inzaghi e per il portiere della Samp, scelto come vice-Sommer. [...] Poi, in serata, la chiusura dell'affare: prestito con diritto di riscatto. E il sostituto può essere il nerazzurro Filip Stankovic, 21 anni, figlio di Dejan, ex allenatore Samp".