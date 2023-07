Prandelli: “Fossi nella Juve non rinuncerei a Vlahovic per prendere Lukaku”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha speso parole al miele per Dusan Vlahovic, che la Juve potrebbe cedere per poi fiondarsi su Romelu Lukaku .

«Lukaku mi piace, ma dal punto di vista tecnico e della prospettiva dei due giocatori, io non rinuncerei a Dusan per Romelu. Non so se ci siano delle valutazioni economiche e comunque non spetta a me entrarci. Ma tecnicamente Vlahovic è indiscutibile».