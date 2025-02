Questa sera andrà in onda la puntata di Report in cui il programma tenterà di far luce sulle attività criminose nelle curve di Inter e Milan: dallo spaccio al bagarinaggio, fino alla gestione dei parcheggi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nell’indagine di Report si potranno ascoltare per la prima volta le voci dei protagonisti di questa storia e i video che li ritraggono, oltre ad alcune intercettazioni inedite.