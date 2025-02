GdS – Inter, Acerbi in panchina. L’ipotesi Bisseck stuzzica Inzaghi

Non solo Calhanoglu. Inzaghi ha ritrovato anche Acerbi. Il difensore è stato recuperato e andrà in panchina nel derby contro il Milan. "Ma ci vorrà tempo per rivederlo al massimo della condizione", scrive La Gazzetta dello Sport a proposito del difensore che manca dal campo da fine novembre. Resta in dubbio chi partirà da titolare nella gara di questo pomeriggio tra Pavard e Bisseck. Il calciatore tedesco "stuzzica l’allenatore per le capacità maggiori di marcatura su Leao".