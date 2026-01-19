Discussione accesa tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini al tavolo di Pressing in merito al giocare bene a calcio: durante il programma si discute infatti su cosa sia meglio tra giochismo e risultatisimo. Ecco lo cambio tra i due.
Discussione accesa tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini al tavolo di Pressing in merito al giocare bene a calcio
Sabatini: "Scusate, io non capisco: ma il giudice chi è? Riccardo, ma te a che titolo sei il giudice dell'estetica?".
Trevisani: "Io parlo per me, non parlo per te".
Sabatini: "Ma non è mica Miss Italia! Oh, parli per te".
Trevisani: "E ci mancherebbe altro. Non parlo a nome di nessuno se non mio".
Sabatini: "Anche a me piace vedere una partita spettacolare, ma nel nuoto c'è la gara e il nuoto sincronizzato: in uno c'è il cronometro e chi arriva primo, nell'altro c'è il giudice. Ma nel calcio il giudice non c'è".
