Discussione accesa tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini al tavolo di Pressing in merito al giocare bene a calcio

Discussione accesa tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini al tavolo di Pressing in merito al giocare bene a calcio: durante il programma si discute infatti su cosa sia meglio tra giochismo e risultatisimo. Ecco lo cambio tra i due.