Dopo aver chiuso una regular season straordinaria in prima posizione con 67 punti, a +2 sul secondo posto occupato dalla Roma, i nerazzurri di Cristian Chivu si apprestano a disputare la fase finale del campionato Primavera 2023/24. L'Inter giocherà la semifinale lunedì 27 maggio 2024 alle ore 20.30 contro il Sassuolo, vincente per 1-0 contro l'Atalanta, presso lo Stadio “Curva Fiesole” del Viola Park – Bagno a Ripoli (FI). In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara di Semifinale, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.