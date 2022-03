Inter, nella storia dei derby di Coppa Italia anche il primo gol di Bergomi

Nella stagione 1981/82, proprio contro il Milan, l'ex difensore e capitano nerazzurro trovò la sua prima rete in Prima Squadra

C'è anche "una prima volta" nelle sfide di Coppa Italia tra le due formazioni. Nella stagione 1981/1982 Inter e Milan si sfidarono nel primo turno di una competizione poi vinta proprio dai nerazzurri (in finale contro il Torino). Proprio in quel derby di Milano finito 2-2 arrivò il primo gol con la maglia dell'Inter di Giuseppe Bergomi. Delle 28 reti segnate con l'Inter, Bergomi ne ha segnate 2 al Milan, entrambe in Coppa Italia. In quel 6 settembre 1981 il suo gol permise all'Inter di pareggiare nel finale, dopo le reti di Novellino, Altobelli e Jordan.