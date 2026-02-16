La Procura di Roma è in attesa della denuncia presentata alla Postale dall'arbitro Federico La Penna in cui lamenta insulti e minacce di morte arrivate via social dopo le polemiche scoppiate nel post partita tra Inter e Juventus.
L'incartamento arriverà all'attenzione del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco che procederà con l'apertura di un fascicolo di indagine.
