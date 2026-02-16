FC Inter 1908
La Procura di Roma in attesa della denuncia presentata da La Penna. L'incartamento arriverà…

La Procura di Roma è in attesa della denuncia presentata alla Postale dall'arbitro
La Procura di Roma è in attesa della denuncia presentata alla Postale dall'arbitro Federico La Penna in cui lamenta insulti e minacce di morte arrivate via social dopo le polemiche scoppiate nel post partita tra Inter e Juventus.

L'incartamento arriverà all'attenzione del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco che procederà con l'apertura di un fascicolo di indagine.

