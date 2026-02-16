L'ex portiere Sorrentino, durante La Nuova Ds, ha commentato l'atteggiamento di Bastoni che ha portato al secondo giallo di Kalulu

L'ex portiere Sorrentino, durante La Nuova Ds, ha commentato l'atteggiamento di Bastoni che ha portato al secondo giallo di Kalulu:

"Partita bella fino a un certo punto, poi non si capisce che sport è: se è il calcio o non è il calcio. Direi un vero disastro. A parte la simulazione, la cosa grave è stata l'esultanza. Io non ho mai visto un campione esultare sull'espulsione di un avversario sapendo di aver simulato. È una cosa grave".