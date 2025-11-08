Su Radio Deejay, nel corso di "Deejay Football Club", è andato in onda il consueto appuntamento con i pronostici sulle partite di Serie A. Per quanto riguarda Inter-Lazio, Ivan Zazzaroni non ha dubbi: "1". Fabio Caressa, invece, vede un pareggio, ma rimane molto incerto: "Dico X, però non lo so...".
Pronostici Inter-Lazio, Zazzaroni non ha dubbi: “1”. Più incerto Caressa: “X”
Spazio al consueto appuntamento con le previsioni di "Deejay Football Club": ecco le opinioni dei conduttori
