Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex bomber, ha parlato così del mercato della Roma: "La Roma dovrebbe prendere un attaccante e non un altro centrocampista. In mezzo al campo ci sono tanti giocatori ed è stato preso Aouar. Tra spendere 20 milioni per Frattesi e prenderne 10 da una cessione all’Inter la migliore scelta è la seconda".