Psg-Al Nassr, lo scontro tra gli ex Inter Skriniar e Brozovic finisce a reti bianche

Il Psg non va oltre lo 0-0 nella sua seconda amichevole giocata dal club in questo pre campionato. Curioso l'incrocio tra gli ex Inter

Sfida che ha visto la presenza in campo di alcuni ex Inter come Milan Skriniar che ha giocato 60' e Achraf Hakimi. Dall'altro lato c'era un altro ex di lusso come Marcelo Brozovic che ha giocato per 66'. Il Psg affronterà il Cerezo Osaka il 28 luglio, l'Inter a Tokyo il primo agosto. Mentre i nerazzurri sfideranno l'Al Nassr giovedì. Gli incroci tra interisti ed ex continua.