L'Olanda affronta un impegno non impossibile sulla carta sulla strada per i Mondiali 2026 in trasferta contro Malta. Denzel Dumfries, laterale dell'Inter, è titolare negli Oranje. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Qualificazioni Mondiali 2026, le formazioni ufficiali di Malta-Olanda: Dumfries titolare
ultimora
Qualificazioni Mondiali 2026, le formazioni ufficiali di Malta-Olanda: Dumfries titolare
L'Olanda affronta un impegno non impossibile sulla carta sulla strada per i Mondiali 2026 in trasferta contro Malta. Dumfries titolare
MALTA (4-5-1): Bonello; Corbalan, Pepe, Shaw, Camenzuli; J. Mbong, Teuma, Guillaumier, Satariano, Chouaref; Cardona. All. De Leo.
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Timber; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong, Weghorst, Gakpo. All. Koeman.
© RIPRODUZIONE RISERVATA