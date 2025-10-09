FC Inter 1908
C'è anche Petar Sucic fra i titolari della Croazia nel match di qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Repubblica Ceca e Croazia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

C'è anche Petar Sucic fra i titolari della Croazia nel match di qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Repubblica Ceca e Croazia. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv; Kusej, Sulc, Provod; Chory. Allenatore: Hasek.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Gvardiol, Sutalo, Caleta-Car, Jakic; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. Allenatore: Dalic.

