Negli studi di Telelombardia durante la trasmissione "E' sempre derby", Fabrizio Biasin ha fatto il punto sui nerazzurri dopo questo primo scorcio di stagione:
FC Inter 1908
Biasin: “Chivu? C’era un grosso rischio all’arrivo all’Inter ma lo spogliatoio ha reagito così”
"Chivu? Chi lo ha scelto lo ha fatto per puntare su un allenatore con dei presupposti: conosceva l'ambiente e sa porsi in uno spogliatoio con grandi giocatori, perché lui prima lo ha vissuto. Lo spogliatoio lo ha accettato, digerito e abbracciato in fretta".
"Il rischio era che una parte della squadra, logorata da quanto accaduto, non rispondesse così. Roma e Napoli saranno prove del fuoco, da cui uscire indenne non sarà semplice. Chivu ha preso la squadra di Inzaghi e pian piano la sta trasformando in ciò che vuole lui".
(Fonte: Telelombardia)
