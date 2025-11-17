FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Quando l’Inter poteva prendere Modric: retroscena di una trattativa che sfociò in battaglia legale

ultimora

Quando l’Inter poteva prendere Modric: retroscena di una trattativa che sfociò in battaglia legale

Quando l’Inter poteva prendere Modric: retroscena di una trattativa che sfociò in battaglia legale - immagine 1
La Gazzetta dello Sport racconta cosa successe nell'estate del 2018 quando sulla panchina nerazzurra c'era ancora Luciano Spalletti
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Luka Modric è stato nel mirino dell'Inter. Poteva arrivare a Milano già diversi anni fa, in una trattativa che però sfumò. E fece rumore. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport. Tutto partì dall'arrivo di Vrsaljko in nerazzurro: "La trattativa si avviò grazie all’intermediazione di Vlado Lemic, agente anche di Modric, che il 2 agosto fu avvistato all’hotel Gallia di Milano per definire l’affare Vrsaljko e, al tempo stesso, aprire uno spiraglio per il croato del Real Madrid. A Luka l’idea di trasferirsi a Milano intrigava. L’Inter pensò seriamente all’operazione: l'idea iniziale era di un prestito oneroso con diritto di riscatto".

Quando l’Inter poteva prendere Modric: retroscena di una trattativa che sfociò in battaglia legale- immagine 2
Getty Images

Cosa successe poi? L’idea di unirsi ai connazionali Brozovic, Perisic e Vrsaljko affascinava Modric, che a 32 anni cercava nuovi stimoli. Agosto fu un mese di trattative, illusioni e verità scomode. Grazie ai buoni rapporti con Lemic, l’Inter ottenne un sì di massima del giocatore. Ma a spegnere i sogni ci pensò Florentino Perez: il 2 agosto dichiarò a Marca che “Modric ha una clausola da 750 milioni, se qualcuno lo vuole dovrà pagarla”. Otto giorni dopo, As titolò: “Modric se queda”, “Modric resta”. A Milano la notizia cadde come un meteorite, spazzando via l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Insomma, la trattativa finì sul nascere ed entrò in un vortice di polemiche".

Quando l’Inter poteva prendere Modric: retroscena di una trattativa che sfociò in battaglia legale- immagine 3
Getty Images

Non è tutto. "Il 14 agosto il Real Madrid denunciò l’Inter per presunta violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento Fifa sui trasferimenti: i Blancos accusavano il club nerazzurro di aver contattato Modric senza preavviso. Due giorni dopo arrivò la replica ufficiale da Milano: una lettera di due pagine inviata a Zurigo dagli avvocati del club, che respingeva ogni accusa spiegando come non ci fosse stato alcun contatto diretto e che era stato lo stesso giocatore, tramite il suo agente, a manifestare l’interesse per l’Inter. A fine agosto, Florentino Perez rilanciò: “L’Inter ha provato a prendere Modric senza pagare un euro. Una cosa mai vista.” Javier Zanetti rispose con diplomazia: “Non ho letto le sue parole, ma vedremo nelle sedi opportune”. Il 3 settembre la Fifa mise la pietra tombale sulla questione: nessuna indagine, accuse prive di fondamento".

Leggi anche
Ibrahimovic sceglie la formazione più forte tra gli ex compagni: 2 italiani e ben 4 interisti
Adani: “Italia? C’è chi ha vinto scudetti e giocato finali di CL ma la vera...

© RIPRODUZIONE RISERVATA