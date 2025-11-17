Lele Adani, nel corso della live Twitch con Antonio Cassano di stasera, è tornato sulla gara persa dall'Italia contro la Norvegia. Qui le sue considerazioni sulle responsabilità degli azzurri: "Non basta aver ricevuto la tecnica e la tattica per giocare a calcio. Mancano forza fisica, mentalità, spirito di gruppo e consapevolezza. Una squadra che non è andata all'Europeo un anno fa ora è davanti a noi, bisogna fare mea culpa. Ci sono 25 gol di scarto, 6 punti di scarto e un 7-1 negli scontri diretti. Se io non ammetto che ora la Norvegia è più forte dell'Italia, dico il falso".

"I difensori della Norvegia sanno che se non trasformano la difesa in un unico blocco, con un'attenzione che deve durare 100' sempre, insieme non possono performare e portare la difesa a un livello affidabile. La Norvegia è una squadra umile: in un blocco unico, con l'aiuto degli altri reparti, diventano credibili in difesa. Nell'Italia, singolarmente, sanno fare tutti tante cose: insieme però non siamo la garanzia necessaria. Noi perdiamo con le squadre forti e rischiamo con le deboli. La mia vera e unica preoccupazione è che non ho mai visto una squadra applicata e attenta per 90'. Ci sono giocatori che hanno fatto finale di Champions League, hanno vinto scudetti, ma a quei livelli lì sbagliamo tanto. E l'Italia diventa vulnerabile.