Il fantasista dell'Inter, classe 2005, è volato in Argentina per rispondere alla chiamata della Nazionale sudamericana

Prima convocazione con la Nazionale del Venezuela per Daniele Quieto: il fantasista dell'Inter, classe 2005, è volato in Argentina per rispondere alla chiamata della selezione vinotinto, dove ha potuto conoscere il ct Fernando Batista, il coordinatore tecnico Sergio Batista e il ct dell'Under 20 Ricardo Valiño.