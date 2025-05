L'Inter, pareggiando in casa contro la Lazio, ha sprecato un'occasione colossale per bissare lo scudetto dello scorso anno

Il giorno dopo fa ancora più male. L'Inter, dopo il pareggio contro la Lazio che ha di fatto consegnato lo scudetto al Napoli si è subito ritrovata ad Appiano Gentile per preparare l'ultima giornata di campionato, in programma venerdì sera a Como. La Gazzetta dello Sport racconta l'umore dei nerazzurri: "Il giorno dopo la rabbia e l'amarezza non sono ancora state smaltite. Simone Inzaghi e i suoi si sono ritrovati questa mattina ad Appiano, per la seduta mattutina come da programma, e l'umore della truppa era logicamente bollente: troppo scottante quel viaggio in pochi minuti dal paradiso all'inferno nella notte del 2-2 di San Siro contro la Lazio".