"Oggi l'umore è nero. L'Inter è furiosa per il rigore subito nel finale che ha portato al pari e quindi al mancato sorpasso sul Napoli. L'Inter è arrabbiata per l'occasione persa e per gli episodi arbitrali per questo ieri nessuno ha parlato nel post partita". Matteo Barzaghi, a Skysport, ha riassunto così l'ambiente nerazzurro dopo il pari con la Lazio che ha impedito alla squadra di Inzaghi di portarsi al primo posto in classifica.

"Ora l'Inter deve ritrovare però convinzione in vista della sfida di venerdì contro il Como, a due passi da Appiano, partita che comunque la squadra di Inzaghi non può sbagliare per non avere rimpianti. Se c'è una squadra che non si è arresa e ha sempre trovato la reazione quella è proprio l'Inter come si è visto col Bayern e col Barcellona", ha aggiunto l'inviato alla Pinetina di Sky.