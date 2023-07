Onana non si presenterà al raduno di Appiano Gentile, il suo futuro è ormai al Manchester United. Ma non ci saranno nemmeno Trubin e Sommer, eredi designati del camerunense. L'avvio di stagione dei nerazzurri sarà comunque con tre portieri.

"L’Inter è pronta ad aprire una nuova era tra i pali, visto che nessuno dei tre giocatori in rosa nella scorsa stagione vestirà ancora il nerazzurro. Per il ruolo di terzo portiere, infatti, ieri è stato definito il ritorno di Raffaele Di Gennaro, classe 1993, cresciuto nelle giovanili nerazzurre: una mossa strategica anche per le liste per il campionato e per la prossima Champions", si legge su La Gazzetta dello Sport.