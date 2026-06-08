Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato dell'Inter e del futuro di Hakan Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato dell'Inter e del futuro di Hakan Calhanoglu. "E' una grande squadra, stanno lavorando per migliorarla. E' un terno al lotto comunque, dipende da come ci arrivi alla fase finale, ma l'Inter è una grande squadra. Con 2-3 innesti importanti può aspirare a lottare fino alla fine".