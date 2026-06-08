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fcinter1908 ultimora Rampulla: “Inter grande squadra. Pronta per la Champions? Dico la mia. Calhanoglu? I soldi…”

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Rampulla: “Inter grande squadra. Pronta per la Champions? Dico la mia. Calhanoglu? I soldi…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato dell'Inter e del futuro di Hakan Calhanoglu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Rampulla: “Inter grande squadra. Pronta per la Champions? Dico la mia. Calhanoglu? I soldi…”- immagine 2
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato dell'Inter e del futuro di Hakan Calhanoglu. "E' una grande squadra, stanno lavorando per migliorarla. E' un terno al lotto comunque, dipende da come ci arrivi alla fase finale, ma l'Inter è una grande squadra. Con 2-3 innesti importanti può aspirare a lottare fino alla fine".

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Inter, nuova telenovela Calhanoglu che però sembra già sgonfiarsi:

—  

"I soldi sono proprio il problema del calcio italiano. Sento cifre esagerate. Si guadagna talmente tanto che si crede di essere migliori di quello che si è".

(TMW Radio)

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