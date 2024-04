Come si risponde? "Con la concentrazione e la voglia di lottare su ogni pallone, i ragazzi sanno che devono dare sempre il 100%. Io prima vedevo ottime cose in allenamento, ma poi in campo la realtà era diversa. Ora quello che vedo in campo è lo specchio del comportamento in allenamento". Rosa lunga: "Chissà quante ne avrete detto quando avete visto la formazione domenica - ha detto Ranieri scherzando con i cronisti in conferenza stampa - ma io non ho preferenza, gli allenamenti mi dicono come stanno i giocatori. Domenica scorsa i ragazzi che hanno giocato non sapevano niente, solo a Di Pardo avevo detto qualcosa, ma senza promettergli niente. Poi l'allenatore può anche sbagliare, per carità". La corsa salvezza? "Un campionato bellissimo, il ritorno è più difficile dell'andata, le ultime dieci giornate poi sono un si salvi chi più. Confermo, credo che sotto i 35-36 punti si rischi".