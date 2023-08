Ranieri: “Sbagliato tenere aperto il mercato dopo l’inizio della Serie A. Tutti sanno che…”

"Non capisco che bisogno ci sia di tenere il mercato aperto sino al 31 agosto quando il campionato è già iniziato". Decano del calcio europeo ed ora tornato alla guida del Cagliari, Claudio Ranieri dà voce al pensiero di migliaia di tifosi criticando le nuove dinamiche del calciomercato. Con la Coppa Italia al via domani, riprendono gli impegni ufficiali dei club di serie A ma molte squadre sono ancora un cantiere aperto.

"Tutti sanno che i veri colpi si fanno alla fine - spiega in conferenza stampa l'allenatore romano, 72 anni il prossimo ottobre, la cui squadra e' in campo sabato contro il Palermo - Sarebbe bello chiudere la campagna acquisti prima della Coppa Italia. E invece arriveranno a fine agosto i giocatori che sarebbe stato meglio avere un mese fa per fargli cambiare abitudini e adattarli alle esigenze della nuova squadra".