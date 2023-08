TS – Low cost o in prestito: Inter, poco margine per il difensore. 3 nomi caldi

Oltre all'attaccante , l'Inter è alla ricerca di un difensore per completare il reparto arretrato. A livello di esborso economico, secondo Tuttosport, sono ben chiare le caratteristiche che questo rinforzo dovrà avere: "Per quello che sarà il sesto difensore del gruppo a disposizione di Inzaghi, gli uomini di mercato nerazzurri stanno valutando diverse opzioni. Quel che è certo è che sarà un acquisto veramente low cost oppure un giocatore che arriverà (almeno inizialmente) in prestito. Uno dei nomi che è sul tavolo da più tempo è quello di Merhi Demiral in uscita dall'Atalanta, il quale però nelle ultime ore è entrato nel mirino anche della Roma.

In viale della Liberazione è stato proposto anche Japhet Tanganga. Il difensore inglese classe 1999 non rientra nei piani del Tottenham, che potrebbe anche aprire a un prestito con il giocatore ben contento di provare a cercare più spazio anche lontano da Londra. Parlando di squadre londinesi edifensori inglesi, però, resta sempre caldo il nome di Trevoh Chalobah. Al Chelsea il difensore già in questa stagione ha trovato poco spazio e con l'arrivo di Disasi alla corte di Pochettino, il ragazzo potrebbe chiedere di essere ceduto per trovare altrove quello spazio che i Blues non gli garantiscono più. La toccata e fuga a Milano a giugno, con quelle parole di apprezzamento tanto per la città che per la Serie A, fanno pensare che l'Inter sarebbe tutt'altro che sgradita come destinazione".