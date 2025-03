Il cammino dell'Inter in Champions League è più che positivo. La squadra di Inzaghi è approdata ai quarti di finale, dove incontrerà il Bayern, grazie a due vittorie negli ottavi con il Feyenoord. In totale in questa nuova edizione della Champions i nerazzurri hanno giocato 10 partite: 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Subendo solamente due gol in 10 partite.