Con la vittoria ottenuta ieri contro lo Slavia Praga, l'Inter conserva il terzo posto: il City impegnato stasera non può superare i nerazzurri
Secondo vittoria in due partite di Champions per l'Inter di Chivu. Dopo la vittoria con l'Ajax, i nerazzurri si sono importi anche ieri sera con lo Slavia Praga a San Siro. I tre punti conquistati ieri permettono all'Inter di blindare il terzo posto nel ranking Uefa con 117.250 punti, subito dietro al Bayern.

Il City, quarto nel ranking, giocherà stasera a Monaco il secondo turno ma anche vincendo non potrà superare i nerazzurri in classifica. Intanto l'Inter, insieme a Bayern e Real, è a punteggio pieno e guida la classifica del ranking stagionale.

La classifica verrà aggiornata dopo il turno di stasera di Champions e dei prossimi giorni delle coppe europee.

