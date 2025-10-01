Marcus Thuram è stato nominato Player of the Match. Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "Il suo atletismo ha distrutto la strategia difensiva di marcatura a uomo messa in atto dallo Slavia. Ha mostrato velocità, potenza e tecnica in una partita in cui i suoi movimenti hanno aperto spazi e hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di due gol".