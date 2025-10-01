FC Inter 1908
Thuram, Uefa estasiata: “Velocità, potenza e tecnica: ha distrutto la difesa dello Slavia”

Marcus Thuram è stato nominato Player of the Match. Il commento del Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA
Pur non avendo segnato, Marcus Thuram ga contribuito attivamente alla vittoria dell’Inter ed è risultato il migliore in campo della gara.

Marcus Thuram è stato nominato Player of the Match. Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "Il suo atletismo ha distrutto la strategia difensiva di marcatura a uomo messa in atto dallo Slavia. Ha mostrato velocità, potenza e tecnica in una partita in cui i suoi movimenti hanno aperto spazi e hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di due gol".

