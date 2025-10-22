La vittoria dell'Inter di ieri in casa dell'Union SG porta nuovi punti nel ranking Uefa. La squadra di Chivu ha ottenuto solo vittorie in Champions League e non ha ancora subito nemmeno un gol. L'Inter sale così al secondo posto, in attesa del Real Madrid (primo e impegnato questa sera con la Juve) e del Bayern che potrebbe scavalcare i nerazzurri battendo questa sera il Club Brugge.
Ranking Uefa, l’Inter sale ancora: secondo posto temporaneo Stasera tocca a Real e Bayern
La vittoria dell'Inter di ieri in casa dell'Union SG porta nuovi punti nel ranking Uefa. Scavalcati momentaneamente i bavaresi
Nella classifica stagionale nerazzurri in testa insieme a Psg e Arsenal, sempre in attesa delle gare di questa sera
