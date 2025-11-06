Il percorso degli ultimi anni dell'Inter in Champions League è stato da incorniciare. Due finali raggiunte in tre anni, peccato per l'epilogo negativo. In questa stagione la squadra di Chivu ha iniziato con solo vittorie, 4 su 4. Oltre alla vantaggiosa posizione in classifica, i nerazzurri continuano a mantenere il podio per quanto riguarda il ranking Uefa.
fcinter1908 ultimora Ranking Uefa, Inter salda al terzo posto: mirino sul Bayern. Solo in tre a punteggio pieno
ultimora
Ranking Uefa, Inter salda al terzo posto: mirino sul Bayern. Solo in tre a punteggio pieno
Oltre alla vantaggiosa posizione in classifica, i nerazzurri continuano a mantenere il podio per quanto riguarda il ranking Uefa