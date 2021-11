Raspadori: “Sassuolo una famiglia, sono felice e di essere qui e sono concentrato per…”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha risposto ad alcune domande sulla stagione neroverde, sulla Nazionale e non solo

In occasione di una visita agli studenti del liceo Tassoni di Modena, Giacomo Raspadori , attaccante del Sassuolo e oggetto del desiderio di mercato dell'Inter, ha risposto ad alcune domande sulla stagione neroverde, sulla Nazionale e non solo. Ecco le sue parole, riportate da Sky Sport:

ITALIA - "Quando si arriva da una vittoria così importante questi momenti sono tosti. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, c'è rammarico. Ora bisogna ritrovare da qui a marzo l'entusiasmo e la voglia di fare le cose insieme che saranno decisivi per raggiungere l'obiettivo".

SASSUOLO - "Il mister ci sta dando tanto. Stiamo crescendo, ma ci vuole tempo come in ogni progetto nuovo. C'è un ottimo rapporto, che stiamo rafforzando. Avremo più continuità nei risultati. Sono cresciuto nel Sassuolo, tutto è partito da qui ed è una scelta fatta col cuore. Sono felice di essere qui e sono concentrato e sereno per fare le cose nel migliore dei modi".