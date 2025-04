Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Massimo Rastelli ha parlato del momento del Napoli e in particolare della stagione di Romalu Lukaku. “È funzionale al 100%, al gioco di Conte e a quello che è in grado di fare in questa fase della carriera. Inoltre dodici gol non sono affatto pochi se si considera che lui non ha avuto 40-50 occasioni da gol per segnare. Quelle poche opportunità che ha avuto le ha quasi sempre tramutate in gol, nelle altre è stato ostacolato dagli avversari o il portiere ha effettuato interventi importanti".