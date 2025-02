Intervenuto a Radio Go, in onda su Kiss Kiss Napoli, Massimo Rastelli ha parlato della lotta scudetto

"Il Napoli ha chiesto a Conte di rientrare in Europa dopo il decimo posto. Nessuno, pur conoscendo le qualità di Conte, poteva pensare che questo tecnico potesse imprimere questa marcia alla squadra".